L' associazione Cambiamenti celebra a Messina la giornata nazionale sulla Sla in memoria del vicepresidente Passini

L'associazione Cambiamenti ha puntato ieri mattina i riflettori sulla Sla celebrando anche a Messina la giornata nazionale sulla Sla,in una mattinata di dibattito e presentazioni. Location dell'evento la struttura al coperto “Esisto” di Villa Dante.L’appuntamento è stato, non solo un’occasione di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

