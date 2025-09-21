L' assessore regionale Caputo contro Fico | Improvvisazione mascherata da moralismo e ricerca del potere a ogni costo

Un vero e proprio scontro frontale, un pugno in pieno viso del candidato governatore del centrosinistra Roberto Fico. A scagliarlo è stato l'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Caputo che rinnega l'idea che si voglia ‘cancellare’ tutto quanto fatto nell'ultima consiliatura.“Roberto Fico e. 🔗 Leggi su Casertanews.it