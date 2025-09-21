L’Asl e i tempi d’attesa | In agosto le risposte sono state più efficaci della media regionale
"I tempi d’attesa nelle vallate aretine – spiega la Asl Toscana sud est in relazione a un articolo de La Nazione di qualche giorno fa – relativi all’agosto 2025, evidenziano performance migliori per la provincia di Arezzo rispetto alla media regionale". La Asl (nella foto il dg Marco Torre) sottolinea come Arezzo registri valori significativi in termini di capacità di risposta, con il 71,5% delle visite erogate rispetto al 57,6% della media regionale e un 88,8% nella diagnostica contro il 63,6% regionale. Un risultato che si traduce in un accesso più rapido ed efficace alle prestazioni sanitarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
