L’arte in tutte le sue forme con ‘Mentre Vivevo’

Parte domenica Mentre Vivevo, la rassegna di teatro e arti del contemporaneo che l’associazione quotidianacom cura dal 2015 alla sala Teatro di via Costa del Macello a Poggio Torriana. Lo spettacolo inaugurale di domenica (alle 17.30 come tutti gli altri in programma) affida alla Corale Nsdf un richiamo alla cessazione di tutti i conflitti che macchiano il tragitto dell’umanità sul pianeta. Con E pace sia! circa quaranta coristi diretti dal maestro Loris Tamburini con la collaborazione alla direzione di Michela Lapelosa presenteranno un repertorio che spazia dalla polifonia sacra del ‘500 agli spirituals, sconfinando anche in altri generi musicali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’arte in tutte le sue forme con ‘Mentre Vivevo’

In questa notizia si parla di: arte - tutte

Il respiro della cultura. Nasce Fondazione Teàrte l’arte in tutte le sue forme

"Puntare su teatro, arte e ambiente". Tutte le proposte della cittadinanza

Dl Economia, 44 milioni ai lavoratori del Turismo, Payback sanitario e fondi per le scuole d’arte: tutte le novità del provvedimento

Arte e creatività per tutte le età! I bambini della scuola dell’infanzia di Creazzo hanno scoperto i Tre Capolavori in Basilica Palladiana. Dopo aver approfondito le opere in classe, hanno visitato la mostra e creato un puzzle ispirato agli artisti con le operatrici - facebook.com Vai su Facebook

“Ma allora c’è la storia. C’è che noi, nella storia, siamo dalla parte del riscatto, loro dall’altra. [...] Questo è il significato della lotta, il significato vero, totale, al di là dei vari significati ufficiali. Una spinta di riscatto umano, elementare, anonimo, da tutte le nostre u - X Vai su X

San Valentino, Barilla celebra l’amore in tutte le sue forme con un formato speciale - Se un tempo era considerata esclusivamente la festa delle coppiette innamorate, oggi San Valentino è sempre di più la festa dell’amore e di chi si ama. Come scrive notizie.tiscali.it

La vita in tutte le sue forme al festival dell'archeologia - Dalla poesia del mare alle risate amare della vita, passando per la forza del racconto e l'intimità del ricordo. Come scrive ansa.it