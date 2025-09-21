Larissa Iapichino e le voci sullo strappo con papà Gianni | Qualcuno si è preoccupato? Stia sereno&#8230;

Larissa Iapichino ha dipanato la matassa dei Mondiali di Tokyo che l'ha vista in difficoltà in pedana e protagonista di un acceso confronto con papà Gianni, suo allenatore: "Non capisco che abbia pensato che ci siano frizioni, io ho bisogno di certi stimoli. Ha fatto bene a dirmi quel che mi ha detto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

larissa iapichino voci strappoLarissa Iapichino e le voci sullo strappo con papà Gianni: “Qualcuno si è preoccupato? Stia sereno…” - Larissa Iapichino ha dipanato la matassa dei Mondiali di Tokyo che l'ha vista in difficoltà in pedana e protagonista di un acceso confronto con papà ... Lo riporta fanpage.it

