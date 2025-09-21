Nei giorni successivi all’eliminazione nelle qualificazioni del lungo ai Mondiali di Tokyo, Larissa Iapichino si è trovata al centro di un dibattito che ha travalicato la semplice analisi tecnica. Non è stata solo la mancata finale a far discutere, ma soprattutto quelle frasi pronunciate dal padre-allenatore Gianni Iapichino, percepite dai microfoni ambientali e subito interpretate da molti come il segnale di un rapporto incrinato. Una lettura che ha generato titoli e commenti, fino a mettere in dubbio la serenità dell’atleta e persino la prosecuzione della collaborazione tecnica. Larissa, però, ha scelto di intervenire direttamente, affidando le proprie parole a un’intervista concessa a Repubblica che ha il valore di una smentita netta a ogni illazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Larissa Iapichino, dopo Tokyo nessun dubbio: “Sto bene, e con mio padre nessun problema. Al Mondiale ero in forma!”