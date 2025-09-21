L' Arenella il caos fino a tarda ora i vandali e quello scooter gettato sul marciapiedi
È l'alba del 20 settembre 2025, sono le 6. Un residente dell'Arenella, appena sceso per andare a lavoro si è imbattuto nel suo scooter divelto sul marciapiedi. Lo scooter presentava la rottura delle carene lato destro ed era sprovvisto di cavalletto. L'accaduto è già stato denunciato alle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
