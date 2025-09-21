L’arbitro Rapuano retrocesso | dopo Verona-Juve e le proteste di Tudor arriva la bocciatura dell’Aia

Quattro giornate di campionato sono bastate per alzare i toni e accendere i riflettori sulle prestazioni arbitrali. Al centro delle polemiche c’è Antonio Rapuano, direttore di gara di Verona-Juventus terminata 1 a 1, la cui prova non ha convinto i vertici dellAia. L’arbitro sarà destinato, nelle prossime settimane, a dirigere incontri di Serie B, segnale chiaro della valutazione negativa ricevuta. La partita del Bentegodi ha lasciato strascichi soprattutto per due episodi chiave. Il primo riguarda il rigore assegnato al Verona per un tocco di mano di Joao Mario: decisione che, pur seguendo l’interpretazione attuale della regola, ha suscitato discussioni sulla reale volontarietà e sull’opportunità di rendere sempre punibili situazioni simili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

