L'arbitro di Fiorentina-Como toglie un rigore spiega perché ma non si sente niente | scena surreale

Nei minuti di recupero di Fiorentina-Como l'arbitro Bonacina assegna un calcio di rigore alla squadra di Fabregas. Rigore che poi cancella. Nel momento di spiegare la decisione del VAR l'audio sparisce, e partono prima fischi e poi applausi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: arbitro - fiorentina

