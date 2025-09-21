L’appello disperato di un medico a Gaza | Italiani aiutatemi a salvare i miei 5 figli
ABBONATI A DAYITALIANEWS Bloccato a Gaza, cerca aiuto dall’Italia. Il medico palestinese-boliviano Refaat Alathamna è intrappolato nella Striscia di Gaza insieme alla moglie e ai suoi cinque figli, il più piccolo di soli 4 anni. In un appello rivolto all’Italia, denuncia la situazione drammatica e pericolosa in cui vive quotidianamente, tra ospedali sovraffollati e campi profughi. Alathamna lavora come specialista in anestesia e terapia intensiva presso l’ospedale Nasser, nel sud della Striscia, dove ogni giorno arrivano feriti a causa del conflitto in corso. Parallelamente, vive nel campo profughi di Al-Maghazi, in condizioni estremamente difficili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
