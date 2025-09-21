L’appello disperato di un medico a Gaza | Italiani aiutatemi a salvare i miei 5 figli

Dayitalianews.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Bloccato a Gaza, cerca aiuto dall’Italia. Il medico palestinese-boliviano Refaat Alathamna è intrappolato nella Striscia di Gaza insieme alla moglie e ai suoi cinque figli, il più piccolo di soli 4 anni. In un appello rivolto all’Italia, denuncia la situazione drammatica e pericolosa in cui vive quotidianamente, tra ospedali sovraffollati e campi profughi. Alathamna lavora come specialista in anestesia e terapia intensiva presso l’ospedale Nasser, nel sud della Striscia, dove ogni giorno arrivano feriti a causa del conflitto in corso. Parallelamente, vive nel campo profughi di Al-Maghazi, in condizioni estremamente difficili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

l8217appello disperato di un medico a gaza italiani aiutatemi a salvare i miei 5 figli

© Dayitalianews.com - L’appello disperato di un medico a Gaza: “Italiani, aiutatemi a salvare i miei 5 figli”

In questa notizia si parla di: appello - disperato

Felipe Melo manda un video a De Laurentiis, appello disperato per Osimhen: “Per favore”

Italia, Jonathan scompare nel nulla a 15 anni. L’appello disperato: “Aiutateci, lui…”

Scompare nel nulla, l'appello disperato della proprietaria: "Aiutatemi a ritrovare Arturito!"

l8217appello disperato medico gazaResilienza del sistema sanitario a Gaza durante i conflitti - Scopri il coraggio straordinario dei professionisti medici di Gaza, che continuano a dedicarsi con passione ai loro pazienti nonostante le condizioni drammatiche in cui operano. Scrive notizie.it

Gaza, l’allarme del medico di MSF: “Senza un cessate il fuoco non ci sarà più nulla da salvare” - Mohammed Abu Mughaisib, vicecoordinatore medico di Medici Senza Frontiere (MSF) a Gaza, descrive una situazione umanitaria drammatica: ospedali sovraffollati, fame e carenza di farmaci salvavita. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: L8217appello Disperato Medico Gaza