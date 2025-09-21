L' appello della Meloni ai giovani | Ci vediamo nella tempesta
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene alla giornata di chiusura di Fenix, la festa di Gioventù nazionale in corso a Roma. "In questi tre anni abbiamo iniziato a costruire un mosaico nuovo, abbiamo posto dei tasselli, ce ne sono molti altri da inserire perché i problemi che abbiamo ereditato non sono ovviamente tutti risolti, siamo troppo seri per dire che va tutto bene, che il nostro lavoro è stato perfetto. Ci vorrà ancora tanta determinazione, tanto sacrificio, tanto impegno, tanta fatica per rompere quei meccanismi bloccati, superare le troppe rendite di posizione che tengono imbrigliata questa nazione, che le impediscono in molti campi di tracciare la rotta come potrebbe, di ritornare a stupire il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
L'appello della Meloni ai giovani: "Ci vediamo nella tempesta" - "Noi mossi dall'amore, non abbiamo paura", dice la premier ai ragazzi di Gioventù Nazionale riuniti nella kermesse Fenix a Roma ... Si legge su msn.com
Meloni: "Minacce si moltiplicano, non abbiamo paura" - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta a Fenix, la festa di Gioventù nazionale. Lo riporta today.it