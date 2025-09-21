L’appello del vescovo | Siate lievito di pace No a mentalità da partiti Sentiamoci un solo corpo

Marchetti Non possiamo indignarci per le tante, troppe guerre che insanguinano il mondo, se poi nelle nostre comunità siamo divisi, non andiamo d’accordo e magari non sopportiamo chi non la pensa come noi. "Siamo lievito di pace e di concordia se smettiamo di aver la mentalità dei partiti e iniziamo a sentirci membra di uno stesso corpo", è il monito (quasi un rimprovero gentile) che l’ arcivescovo Erio Castellucci ha rivolto ai fedeli delle diocesi di Modena e di Carpi riuniti nella chiesa di Gesù Redentore per l’apertura del nuovo anno pastorale 2025 — 26. Ormai l’ unificazione delle due diocesi è sempre più vicina — potrebbe diventare ufficiale con l’inizio del 2026 — eppure il cammino verso la ‘casa comune’ è evidentemente faticoso, costellato da ostacoli, mugugni, antagonismi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

