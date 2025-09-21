L’anticipo Passo falso della Sammaurese Il Chieti vince all’ultimo assalto
Chieti 2 Sammaurese 1: Mercorelli (28 st Zanin); De Luca (40 st Pracek), Gallo, Caparros, Guerriero; Sabba, Donsah (22 st Cascio), Gueye (28 st Giampaolo); Ceccarelli (42 st Busatto), Vuthaj, Arlotti. All.: Del Zotti. SAMMAURESE: Pollini, Bianchi, Dall’Osso, Oppizzi; Dimitri (40 st Magnanini), Sare, Zaccariello, Conti (32 st Infantino); Nisi (40 st Deshkas), Bertani (32 st Manzi); Lucatti (37 st Amadori). All.: Asta. Arbitro: Rossiello di Molfetta. Reti: 18’ rig. Ceccarelli, 50’ Lucatti, 94’ Giampaolo. Amari i minuti di recupero per la Sammaurese che nell’anticipo a Chieti incappa nella seconda sconfitta dopo quella con la Recanatese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
