L' annuncio di Trump | Aiuteremo Polonia e Baltici contro l' escalation della Russia Cremlino | Putin resta aperto alla pace

In partenza con il suo Air Force One per il funerale di Charlie Kirk, poche parole di Donald Trump fanno tirare un sospiro di sollievo all’Europa: gli Stati Uniti aiuteranno la Polonia e i Paesi Baltici a difendersi in caso di escalation della Russia. Si guarda ai fatti, ma intanto le dichiarazioni del tycoon provano a dissipare i timori tra gli alleati occidentali, messi a dura prova dalle provocazioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'annuncio di Trump: "Aiuteremo Polonia e Baltici contro l'escalation della Russia". Cremlino: "Putin resta aperto alla pace"

