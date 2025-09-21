L' annuncio del sindaco | Dopo l' America' s Cup il mare sarà balneabile

Il sindaco di Napoli e Commissario Straordinario di Governo a Bagnoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto a Genova alla presentazione della 38esima edizione dell'America's Cup in programma a Napoli nel 2027 con una pre-regata da svolgersi nell'estate del 2026. "Napoli è una città storicamente capace. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

