Landucci esalta Rabiot | Con lui siamo insieme da tanto Ha fatto una partita mostruosa ma mi sono arrabbiato in un’occasione perchè…

Juventusnews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Landucci, il vice di Allegri esalta il francese dopo Milan-Udinese: un legame nato ai tempi della Juventus e che ora fa la fortuna dei rossoneri. Un legame forte, nato e consolidatosi negli anni alla  Juve, e che ora sta facendo le fortune del  Milan. Nel post-partita della vittoria rossonera contro l’ Udinese, a parlare ai microfoni di  DAZN  è stato il vice allenatore  Landucci, storico braccio destro di  Massimiliano Allegri. Dopo i complimenti alla squadra,  Landucci  ha riservato un elogio appassionato e speciale per un giocatore che conosce benissimo dai tempi di  Torino: l’ex centrocampista della  Juventus,  Adrien Rabiot. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

landucci esalta rabiot con lui siamo insieme da tanto ha fatto una partita mostruosa ma mi sono arrabbiato in un8217occasione perch2328230

© Juventusnews24.com - Landucci esalta Rabiot: «Con lui siamo insieme da tanto. Ha fatto una partita mostruosa, ma mi sono arrabbiato in un’occasione perchè…»

In questa notizia si parla di: landucci - esalta

Oggi fondamentale per crescere: seconda da titolare per Rabiot, il francese esalta i meriti di Landucci.

Landucci: "Pulisic bomber, Modric emoziona". E Rabiot avvisa: "Sto bene mentalmente" - Il centrocampista ex Juve: "Sto cercando di aiutare i più giovani" ... Si legge su tuttosport.com

landucci esalta rabiot siamoLanducci dopo la vittoria in Udinese-Milan: “Stiamo crescendo, Rabiot ci ha dato una mano. Leao? Grande professionista” - Terza vittoria consecutiva per il Milan che passa anche a Udine e si avvicina alla vetta della classifica. Secondo eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Landucci Esalta Rabiot Siamo