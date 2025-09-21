Nel dopogara di Udine il vice di Allegri ha voluto espressamente citare Rafa come "professionista esemplare" perché "di lui si parla in maniera un po' vagabonda": un messaggio di coesione collettiva e di investitura definitiva per il portoghese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Landucci e quel faro acceso su Leao: Rafa al centro del Milan anche quando non gioca