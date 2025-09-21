Landucci e quel faro acceso su Leao | Rafa al centro del Milan anche quando non gioca
Nel dopogara di Udine il vice di Allegri ha voluto espressamente citare Rafa come "professionista esemplare" perché "di lui si parla in maniera un po' vagabonda": un messaggio di coesione collettiva e di investitura definitiva per il portoghese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
