GIUSSANO – “Ci guardavamo in faccia fra (ex) amici”. Gino e i suoi compagni sono tesi. L’Italia ha appena firmato l’armistizio con le truppe alleate. E all’ isola di Rodi, dove sono di stanza, si ritrovano da un giorno con l’altro dalla parte opposta delle barricate con quelli che sino al giorno prima erano i loro alleati. Film come Mediterraneo di Salvatores hanno già provato a raccontare qualcosa di quei momenti, ma Girolamo “Gino” Gallo non è in un film. È nella vita vera. Figlio di contadini, è nato a Mestre, in provincia di Venezia, il 24 febbraio del 1916. Nel 1937, a 21 anni, è partito per il servizio militare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’amore ai tempi della guerra: la straordinaria storia di Gino Gallo, tornato dai lager di Rodi per la promessa fatta a Lucia