L’amore ai tempi della guerra | la straordinaria storia di Gino Gallo tornato dai lager di Rodi per la promessa fatta a Lucia
GIUSSANO – “Ci guardavamo in faccia fra (ex) amici”. Gino e i suoi compagni sono tesi. L’Italia ha appena firmato l’armistizio con le truppe alleate. E all’ isola di Rodi, dove sono di stanza, si ritrovano da un giorno con l’altro dalla parte opposta delle barricate con quelli che sino al giorno prima erano i loro alleati. Film come Mediterraneo di Salvatores hanno già provato a raccontare qualcosa di quei momenti, ma Girolamo “Gino” Gallo non è in un film. È nella vita vera. Figlio di contadini, è nato a Mestre, in provincia di Venezia, il 24 febbraio del 1916. Nel 1937, a 21 anni, è partito per il servizio militare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: amore - tempi
Sei anni fa hanno deciso di trasferirsi nell’isola che avevano ereditato, più acqua che terra. Per salvarla e farla rivivere, rispettando i tempi della natura. Una scelta che richiede cura, fatica, e tanto amore
Achille Lauro fa sognare il Circo Massimo: «Sono molto grato. Suonare qui per me era impensabile. In questi tempi difficili ricordiamo che l'amore è l'unica cosa che resta»
L’amore ai tempi dell'io-sono-così
L’amore ai tempi degli 883 - facebook.com Vai su Facebook