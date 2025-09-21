L’Alzheimer non è solo una malattia è una condizione che mette alla prova famiglie relazioni comunità

Emozione, ascolto e impegno hanno scandito la Giornata mondiale dell’Alzheimer, celebrata ieri alla Villa Comunale di Frosinone con il convegno 'I malati non sono soli, promosso dall’associazione La Rosa di Cassino per lo sviluppo delle risorse Aps, presieduta da Fernando Miele.La presidente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it