L’Alzheimer non è solo una malattia è una condizione che mette alla prova famiglie relazioni comunità

Emozione, ascolto e impegno hanno scandito la Giornata mondiale dell’Alzheimer, celebrata ieri alla Villa Comunale di Frosinone con il convegno 'I malati non sono soli, promosso dall’associazione La Rosa di Cassino per lo sviluppo delle risorse Aps, presieduta da Fernando Miele.La presidente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Vaccino Covid, proteina Spike causa Alzheimer, induce formazione amiloide-?, principale componente placche amiloidi responsabili della malattia - lo STUDIO Usa

Alzheimer, scoperte quattro principali cause che portano alla malattia: il nuovo studio

Alzheimer, individuati 4 percorsi (distinti) che portano allo sviluppo della malattia

