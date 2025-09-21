L’Alzheimer non è solo una malattia è una condizione che mette alla prova famiglie relazioni comunità
Emozione, ascolto e impegno hanno scandito la Giornata mondiale dell'Alzheimer, celebrata ieri alla Villa Comunale di Frosinone con il convegno 'I malati non sono soli, promosso dall'associazione La Rosa di Cassino per lo sviluppo delle risorse Aps, presieduta da Fernando Miele.La presidente.
Vaccino Covid, proteina Spike causa Alzheimer, induce formazione amiloide-?, principale componente placche amiloidi responsabili della malattia - lo STUDIO Usa
Alzheimer, scoperte quattro principali cause che portano alla malattia: il nuovo studio
Alzheimer, individuati 4 percorsi (distinti) che portano allo sviluppo della malattia
E' una malattia che ruba i ricordi, che stravolge la vita dei pazienti e quella di chi gli sta accanto, è un'Italia ferita quella piegata dall'Alzheimer. Oggi in Italia si stima che vi siano circa 1,2 milioni di casi di demenza nella fascia d'età uguale o superiore ai 65 ann
