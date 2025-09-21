L’Alma vuole difendere il primato

L’Alma Fano prova oggi a Castelferretti (stadio comunale "Fioretti", fischio d’inizio alle 15,30) a difendere il primato in classifica contro la Castelfrettese, formazione neopromossa che nella prima in casa ha fatto fuori proprio il Villa San Martino, l’avversario dei granata mercoledì scorso in Coppa Italia. Mister Omiccioli, che contro i pesaresi in settimana aveva fatto riposare tutti i titolari, avrà a disposizione l’intero gruppo ad eccezione del solito Gucci che pare essere sulla via del recupero. Il tecnico fanese dovrebbe contare anche su Nicola Palazzi che non aveva giocato contro il Tavullia per il riacutizzarsi di un dolore al ginocchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

