L' allarme sui social | A Montesilvano un truffatore si fa consegnare caparre per case in affito ma non è il proprietario

Ilpescara.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta facendo il giro dei social nei gruppi e nelle pagine di Montesilvano il post riguardante l'allarme lanciato da alcuni utenti sulla presenza di un truffatore che si fa consegnare soldi come caparra di un appartamento in affitto a lungo termine, che però non è il legittimo proprietario. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: allarme - social

L'allarme sui social: A Montesilvano un truffatore si fa consegnare caparre per case in affito, ma non è il proprietario; Truffatori dello specchietto avvistati a Montesilvano con un telo copritarga; Truffa del falso incidente Decine di telefonate in pochi giorni: è allarme.

