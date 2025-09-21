L' allarme sui social | A Montesilvano un truffatore si fa consegnare caparre per case in affito ma non è il proprietario
Sta facendo il giro dei social nei gruppi e nelle pagine di Montesilvano il post riguardante l'allarme lanciato da alcuni utenti sulla presenza di un truffatore che si fa consegnare soldi come caparra di un appartamento in affitto a lungo termine, che però non è il legittimo proprietario. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: allarme - social
“L’IA e i social riducono del 55% le capacità cognitive”, Crepet lancia l’allarme sui danni cognitivi. “A scuola si può intervenire, ma serve coraggio”
Veleno nelle aiuole a Battipaglia: l'allarme a mezzo social
Una sfida trasforma le scottature in trofei social, ma dietro il trend virale si nascondono danni gravi per la pelle. I medici lanciano l’allarme
#Associazioni #Attualità Allarme Codacons: scommesse irregolari sui social, false vincite e pericoli per i più giovani http://dlvr.it/TN7ZGB - X Vai su X
L'allarme lanciato (anche sui social) da alcuni allevatori Nei giorni scorsi un tentativo di furto di un bovino in una stalla di San Carlo - facebook.com Vai su Facebook
L'allarme sui social: A Montesilvano un truffatore si fa consegnare caparre per case in affito, ma non è il proprietario; Truffatori dello specchietto avvistati a Montesilvano con un telo copritarga; Truffa del falso incidente Decine di telefonate in pochi giorni: è allarme.