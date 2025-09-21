È paradossale quanto denunciato dal sindacato Siulp della Polizia di Stato in relazione a un volo di rimpatrio che si sarebbe dovuto compiere nella giornata di ieri e che, invece, è stato bloccato dall'Algeria per motivi attualmente sconosciuti. " Agenti di polizia della Questura di Torino costretti a 21 ore di servizio continuative, dopo che un volo charter, con a bordo 40 nigeriani destinati al rimpatrio, è stato costretto a tornare indietro per il divieto dell'Algeria di sorvolare i suoi cieli ", ha dichiarato Eugenio Bravo, segretario generale provinciale del sindacato di polizia Siulp. Il volo può essere considerato un tentativo collettivo europeo di portare a termine un rimpatrio, perché era stato organizzato da dall'Italia insieme a Belgio, Cipro e Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L'Algeria blocca il volo per rimpatriare i migranti". L'ira degli agenti