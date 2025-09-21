L' Algeria blocca il volo per rimpatriare i migranti L' ira degli agenti

Ilgiornale.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È paradossale quanto denunciato dal sindacato Siulp della Polizia di Stato in relazione a un volo di rimpatrio che si sarebbe dovuto compiere nella giornata di ieri e che, invece, è stato bloccato dall'Algeria per motivi attualmente sconosciuti. " Agenti di polizia della Questura di Torino costretti a 21 ore di servizio continuative, dopo che un volo charter, con a bordo 40 nigeriani destinati al rimpatrio, è stato costretto a tornare indietro per il divieto dell'Algeria di sorvolare i suoi cieli ", ha dichiarato Eugenio Bravo, segretario generale provinciale del sindacato di polizia Siulp. Il volo può essere considerato un tentativo collettivo europeo di portare a termine un rimpatrio, perché era stato organizzato da dall'Italia insieme a Belgio, Cipro e Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l algeria blocca il volo per rimpatriare i migranti l ira degli agenti

© Ilgiornale.it - "L'Algeria blocca il volo per rimpatriare i migranti". L'ira degli agenti

In questa notizia si parla di: algeria - blocca

Dopo l'attacco all'Iran, il fronte si allarga. Madrid: 149 Paesi per il cessate il fuoco a Gaza - L'Idf annuncia: sirene d'allarme a Gerusalemme per un missile dallo Yemen; L'Algeria blocca il volo per rimpatriare i migranti. L'ira degli agenti.

algeria blocca volo rimpatriare"L'Algeria blocca il volo per rimpatriare i migranti". L'ira degli agenti - Essendo stati costretti a un dietrofront, gli agenti hanno effettuato un servizio di 21 ore consecutive, compresa la vigilanza a terra in aeroporto ... Segnala msn.com

algeria blocca volo rimpatriareSiulp Torino, volo per i rimpatri bloccato dall’Algeria - "Agenti di polizia della Questura di Torino costretti a 21 ore di servizio continuative, ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Algeria Blocca Volo Rimpatriare