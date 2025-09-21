Lainate stacca la corrente alla vicina la minaccia e tenta di strangolarla

Paura venerdì sera in largo Grancia a Lainate. Un uomo di 48 anni, italiano con precedenti, ha staccato il contatore della corrente della vicina, poi ha sfondato la porta del suo appartamento minacciandola di morte e tentando di strangolarla. Aveva già staccato più volte la corrente alla vicina di casa Secondo la ricostruzione dei carabinieri . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

