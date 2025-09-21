Lainate stacca la corrente alla vicina la minaccia e tenta di strangolarla

Ilnotiziario.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura venerdì sera in largo Grancia a Lainate. Un uomo di 48 anni, italiano con precedenti, ha staccato il contatore della corrente della vicina, poi ha sfondato la porta del suo appartamento minacciandola di morte e tentando di strangolarla. Aveva già staccato più volte la corrente alla vicina di casa Secondo la ricostruzione dei carabinieri . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lainate - stacca

Lainate, la folle irruzione del vicino di casa: “Ammazzo te e il tuo nipotino”; Lainate, stacca la corrente alla vicina, la minaccia e tenta di strangolarla.

lainate stacca corrente vicinaAggressione choc a Lainate: toglie la corrente nella casa della vicina, poi tenta di strangolarla davanti ai figli - La donna si è salvata grazie al coraggio della figlia 14enne che ha colpito l'aggressore con una bottiglia di vetro ... Segnala msn.com

lainate stacca corrente vicinaLainate, toglie la corrente alla casa della vicina, sfonda la porta e cerca di soffocarla: la donna salvata dalla figlia 27enne - Solo l’intervento della figlia di 14 anni della donna ha salvato la mamma: la ragazza, infatti, ha colpito il vicino con una bottiglia di vetro. Secondo milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Lainate Stacca Corrente Vicina