Laguna bianconera il Cesena resta in vetta L’ex Ciervo e Mangraviti firmano l’impresa

VENEZIA 1 CESENA 2 VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne (16’ st Venturi), Korac, Franjic (25’ st Sverko); Hainaut (16’ st Haps), Doumbia, Duncan, Busio, Bjarkason; Adorante (16’ st Fila), Yeboah (32’ st Casas). A disp.: Plizzari, Sagrado, Svoboda, Bohinen, Lella, Kike Perez, Campagnon. All. Stroppa. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti (39’ st Piacentini); Ciervo (16’ st Celia), Francesconi, Castagnetti (25’ st Bisoli), Berti (39’ st Bastoni), Adamo; Blesa, Shpendi (25’ st Diao). A disp.: Siano, Fontana, Guidi, Amoran, Arrigoni, Olivieri. All. Mignani. Arbitro: Marchetti di Ostia Lido. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
