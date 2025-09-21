L’affondo di Fantozzi Pd abbandona la Piana

Lanazione.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Le ultime vicende sulle candidature mi rendono ancora più responsabile: tocca a noi rappresentare l’intera Piana di Lucca, dimenticata dal Pd ": lo dice il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi che commenta le mancate candidature di Luca Menesini e Valentina Mercanti nel Pd. "A sinistra, nel Pd, partito che governa la Regione Toscana – scrive Fantozzi – tra gli effetti prodotti dalle candidature, dall’avanzata della corrente Schlein al listino bloccato fino agli effetti del campo largo con il M5S, oltre ai malumori presenti in ogni partito, un dato emerge sopra ogni altro, l’abbandono di Lucca ed in particolare della Piana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217affondo di fantozzi pd abbandona la piana

© Lanazione.it - L’affondo di Fantozzi ”Pd abbandona la Piana“

In questa notizia si parla di: affondo - fantozzi

l8217affondo fantozzi pd abbandonaL’affondo di Fantozzi ”Pd abbandona la Piana“ - Il capogruppo di FdI e candidato al consiglio regionale: "Adesso tocca a noi rappresentare gli interessi di questa parte della provincia". Come scrive lanazione.it

l8217affondo fantozzi pd abbandonaFantozzi (Fdi): “Candidature, il Partito Democratico ha abbandonato Lucca e la Piana” - Il capogruppo uscente di Fdi stigmatizza le scelte del campo opposto: "La sinistra non è in grado di rappresentare il territorio" ... Lo riporta luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: L8217affondo Fantozzi Pd Abbandona