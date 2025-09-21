L’affondo di Fantozzi Pd abbandona la Piana

"Le ultime vicende sulle candidature mi rendono ancora più responsabile: tocca a noi rappresentare l’intera Piana di Lucca, dimenticata dal Pd ": lo dice il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi che commenta le mancate candidature di Luca Menesini e Valentina Mercanti nel Pd. "A sinistra, nel Pd, partito che governa la Regione Toscana – scrive Fantozzi – tra gli effetti prodotti dalle candidature, dall’avanzata della corrente Schlein al listino bloccato fino agli effetti del campo largo con il M5S, oltre ai malumori presenti in ogni partito, un dato emerge sopra ogni altro, l’abbandono di Lucca ed in particolare della Piana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’affondo di Fantozzi ”Pd abbandona la Piana“

