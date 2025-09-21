Ladro in azione a Maliseti Spaccata nella notte alla gelateria Da Marco
Quella fra venerdì e ieri è stata certamente una notte turbolenta per Marco Roggioli, titolare della gelateriayogurteriacreperia "Da Marco", in via Caduti Senza Croce, a Maliseti. Attorno alle 3.30, è stato svegliato dall’allarme di cui è provvista la sua attività. Roggioli si è immediatamente precipitato sul posto, trovando la vetrata danneggiata. "Le immagini della videocamera all’interno del locale mostrano un uomo, di nazionalità straniera, fare irruzione e precipitarsi subito nei pressi della cassa, che tuttavia avevo lasciato vuota. Per cui – sottolinea il gelataio – ha fatto un buco nell’acqua, senza rubare alcunché e restando dentro al negozio solo per pochi secondi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
