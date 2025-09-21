L' addio a Charlie Kirk Il gotha del Maga alla cerimonia funebre in Arizona 200mila partecipanti
- Articolo in aggiornamento - Migliaia di persone in lutto per l'addio a Charlie Kirk all'interno dello State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. Un servizio funebre dalle sfumature di convention dei conservatori americani: oltre al presidente Donald Trump, tra gli oratori di spicco al funerale figurano il vicepresidente J.D. Vance, il capo dello staff Susie Wiles, il segretario di Stato Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth e il segretario della Salute e dei Servizi Umani Robert F. Kennedy. Lo stadio, 63.400 posti, si è rapidamente riempito di persone vestite di rosso, bianco e blu, come suggerito dagli organizzatori al suono delle band rock cristiane che si sono alternate sul palco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: addio - charlie
Black Mirror addio? Charlie Brooker al lavoro su una serie Netflix "straordinariamente originale"
Funerali di Charlie Kirk in diretta: 200mila persone per l’addio. La moglie Erika: “Indosso suo ciondolo insanguinato”
Addio a Brad Everett Young, fotografo e attore in Grey's Anatomy. Investito da un'auto contromano, fu anche in Charlie's Angels #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Charlie Kirk, il milionario dei podcast che mobilitava la destra giovanile Usa https://economymagazine.it/addio-a-charlie-kirk-il-milionario-dei-podcast-che-mobilitava-la-destra-giovanile-usa/… #charliekirk #economymag - X Vai su X
Charlie Kirk, il funerale oggi in diretta. La vedova: “La sua scomparsa è il piano di Dio”; L'addio a Charlie Kirk. Il gotha del Maga alla cerimonia funebre in Arizona. 200mila partecipanti.
L'addio a Charlie Kirk. Il gotha del Maga alla cerimonia funebre in Arizona. 200mila partecipanti - Il servizio funebre per Kirk, a cui Trump attribuisce un ruolo fondamentale nella sua vittoria elettorale del 2024, attira persone in lutto da tutto il Paese ... Riporta ilgiornale.it
Charlie Kirk, oggi funerali: in migliaia per ultimo saluto. Presenti anche Trump e Vance - Leggi su Sky TG24 l'articolo Charlie Kirk, oggi funerali: in migliaia per ultimo saluto. Secondo tg24.sky.it