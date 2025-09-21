L’abbraccio delle mura | un weekend a Lucca per Comics & Games

Life&People.it C’è un luogo in Toscana dove la storia si fonde con la fantasia, un’antica città le cui mura secolari non contengono solo il passato, ma si aprono ogni anno a un’invasione pacifica e colorata. Lucca non è solo la cornice di Lucca Comics & Games, ma la sua anima pulsante, il grembo accogliente che da quasi sessant’anni accoglie la cultura pop in tutte le sue forme. Raccontare la storia di Lucca Comics & Games significa narrare un’evoluzione unica, un percorso che ha trasformato un evento locale in un fenomeno di portata globale. La storia di una rivoluzione culturale. Nata nel 1966, la manifestazione è stata un’intuizione geniale che ha saputo evolversi da piccola rassegna di fumetti a uno dei più grandi festival occidentali dedicati alle “mitologie contemporanee”. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

