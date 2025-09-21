La vittoria nel derby al ‘Neri’ D’Alesio | Un piccolo passo in avanti che ci dà fiducia

"Non era importante vincere questa partita, era importante fare una partita degna". Si limita alla politica dei piccoli passi Filippo D’Alesio (nella foto). Come dare torto all’allenatore del Rimini vista la situazione che ha attorno. Ma la vittoria nel derby con Forlì è comunque una buona medicina per la sua squadra. Giovane, inesperta, ’corta’, ma assolutamente combattiva. Almeno fino a quando le gambe reggono. "Questa era una partita che si poteva anche pareggiare o perdere. Io sarei stato contento nella stessa identica maniera – spiega – Avevamo chiesto di fare un passettino in avanti. Abbiamo questa montagna da scalare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

