La vitamina D può davvero rallentare l' invecchiamento?
La vitamina del sole contro l'età: come l'effetto anti-infiammatorio protegge i cromosomi dall'usura del tempo, secondo alcune ricerche. Ma attenti a non esagerare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: vitamina - davvero
Vitamina D, tra scienza e mito: cosa c’è di vero e quando serve davvero
Per gli amanti del mare questo è davvero il periodo ideale ! Anche perché il SOLE può essere un validissimo alleato della salute ! Infatti, oltre ad essere fonte di vita e di benessere, è essenziale per l'attivazione della Vitamina D, indispensabile per il corr - facebook.com Vai su Facebook
La vitamina D può davvero rallentare l'invecchiamento? - infiammatorio perché protegge i cromosomi dall'usura del tempo, secondo alcune ricerche. Riporta gazzetta.it
Hai davvero bisogno di vitamina D? La verità oltre i luoghi comuni - Ecco cosa funziona davvero e cosa no, secondo gli studi più recenti. Si legge su ireporters.it