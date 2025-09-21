La vita se ben vissuta è lunga abbastanza

. Sagge parole, quelle di Seneca, che di (brevità della) vita se ne intendeva. Viviamo in un’epoca in cui la scienza e la tecnologia promettono di estendere sempre più la durata della vita. Tuttavia, il nodo non è quanto a lungo possiamo vivere, bensì come vogliamo vivere. Ovvio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “La vita, se ben vissuta, è lunga abbastanza”

In questa notizia si parla di: vita - vissuta

“La vita è degna di essere vissuta, ma dobbiamo essere noi a decidere fino a quando”, è morta Laura Santi

Salvai scrive alla Juve dopo il rinnovo: «Questa maglia va vissuta, guadagnata, desiderata, onorata. “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta” non è una filastrocca ma uno stile di vita»

Bormio, avventure e storie di vita vissuta a Parco (dello Stelvio) in Festa

Io continuo a stupirmi... E' la cosa che mi rende la vita degna di essere vissuta… - facebook.com Vai su Facebook

"Io, Guerriero": Francesco Acerbi affronta gli alti e i bassi di una vita vissuta al massimo #libro #acerbi #inter - X Vai su X

Sammy Basso: le ultime parole del giovane ricercatore lette ieri durante i suoi funerali a Tezze sul Brenta.

Donald Sutherland è morto, il grande attore aveva 88 anni. Il figlio: «La sua è stata una vita ben vissuta» - Addio a Donald Sutherland, l'amato attore Oscar onorario che ha recitato in decine di film da “Quella sporca dozzina” a MASH alla saga Hunger Games è morto a Miami. Segnala corriereadriatico.it

Belle esperienze di vita vissuta - La parola che risveglia le coscienze si manifesta come dialogo, ponte tra noi e gli altri, solidarietà. Si legge su vita.it