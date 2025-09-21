Veronica Pivetti e Carla Signoris sono pronte a conquistare il pubblico di Rai 1 con Balene. Una storia che parla di seconde possibilità, passioni ritrovate. E, soprattutto, di un’amicizia capace di resistere al tempo. La nuova serie tv in 4 serate, che va in onda da stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea su RaiPlay. La piattaforma streaming dove poi tutti gli 8 episodi che compongono la prima stagione di questo dramedy brillante e simpatico saranno disponibili on demand. Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, Balene è stato girato nelle splendide Marche, tra Ancona e la riviera del Conero (se vogliamo, “il personaggio in più” della serie). 🔗 Leggi su Amica.it

La vita può essere stravolta - in meglio - anche a 60 anni, come succede nella serie tv "Balene", tra misteri, amicizia e un pizzico d'amore