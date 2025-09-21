La vedova di Kirk | Dissi a Charlie di indossare il giubbotto antiproiettile

Ha parlato con emozione e dolore Erika Kirk, la moglie di Charlie, raccontando gli ultimi giorni vissuti insieme prima dell’attentato che ha ucciso il marito. Nelle sue parole ci sono la disperazione di chi ha perso un compagno e la forza di chi vuole dare un senso a una tragedia che ha scosso il movimento conservatore americano. Erika ha rivelato di aver chiesto insistentemente a Charlie di indossare un giubbotto antiproiettile, ma lui aveva rifiutato. Lo stesso aveva fatto quando un amico gli aveva suggerito di tenere i discorsi dietro un vetro blindato. La moglie non ha nascosto la frustrazione: “Gliel’ho detto chiaramente, ma non ha voluto ascoltarmi”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

