La Toscana abbraccia Vannacci | Salvini scivola sullo sfondo dei social

FIRENZE – La scena politica toscana sta vivendo una trasformazione visibile non solo nelle piazze, ma anche nei profili social dei suoi protagonisti e sostenitori. Se fino a pochi mesi fa il volto di Matteo Salvini campeggiava nei selfie, nei manifesti e nelle immagini di copertina, oggi la figura emergente è quella del generale Roberto Vannacci. La sua ascesa, partita dal clamore mediatico e politico suscitato dalle sue posizioni, trova oggi terreno fertile anche in Toscana, dove peraltro il generale è responsabile dell'organizzazione della campagna elettorale per le regionali. Qui i social network raccontano più di molti sondaggi: le foto di Salvini vengono progressivamente sostituite da quelle di Vannacci, mentre nei post e nei commenti cresce la centralità del generale.