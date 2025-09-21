La Toscana abbraccia Vannacci | Salvini scivola sullo sfondo dei social
FIRENZE – La scena politica toscana sta vivendo una trasformazione visibile non solo nelle piazze, ma anche nei profili social dei suoi protagonisti e sostenitori. Se fino a pochi mesi fa il volto di Matteo Salvini campeggiava nei selfie, nei manifesti e nelle immagini di copertina, oggi la figura emergente è quella del generale Roberto Vannacci. La sua ascesa, partita dal clamore mediatico e politico suscitato dalle sue posizioni, trova oggi terreno fertile anche in Toscana, dove peraltro il generale è responsabile dell’organizzazione della campagna elettorale per le regionali. Qui i social network raccontano più di molti sondaggi: le foto di Salvini vengono progressivamente sostituite da quelle di Vannacci, mentre nei post e nei commenti cresce la centralità del generale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Lega, “abbraccio di fuoco”: Vannacci e Salvini stringono Vasellini. «La nuova stagione parte da Firenze»; Regionali Toscana 2025, Salvini a Firenze con Vannacci: Abbiamo una lista Lega competitiva; Caso Kirk, Vannacci a Firenze con Salvini attacca: “La violenza è sempre a sinistra”.
Lega in Toscana, monta la rivolta anti Vannacci: «Candidati estranei, liste irricevibili» - La durissima lettera del commissario di Grosseto ai vertici toscani contro l'ex generale incaricato da Matteo Salvini di definire le candidature per le elezioni del 12 e 13 ottobre: «Noi non ci vannac ... Scrive corrierefiorentino.corriere.it
Salvini difende Vannacci (che diserta i Federali Lega) e il generale prepara la presa di Pontida - In Toscana l'europarlamentare usa come slogan "La Lega svolta a destra", viene coperto da Salvini, e alle riunioni della Lega manda il suo collaboratore (che impone nel listino bloccato). Come scrive ilfoglio.it