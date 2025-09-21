La tirannia della cultura woke e il suo contrario La riflessione di Polillo

Ad un'azione – come insegna la fisica – corrisponde una reazione uguale e contraria. Fu Isaac Newton ad enunciare quello che diventerà il terzo principio della dinamica. Naturalmente, affinché vi sia movimento, i soggetti in campo devono essere due ed operare in direzione opposta. Se questa condizione non si verifica il movimento è nullo. Si tratta di qualcosa che riguarda solo quella scienza oppure la sua valenza è più generale, fino a riguardare il pendolo del divenire sociale? Molti fenomeni contemporanei possono essere spiegati, utilizzando quello schema concettuale. É, infatti, difficile non vedere i grandi cambiamenti intervenuti, in questi ultimi anni, nella cultura e nei costumi della società.

Ormai per molti su X si dovrebbe parlare solo della propria professione. Il non scienziato che cita uno scienziato autorevole, viene attaccato, deriso e silenziato. È la tirannia del curriculum: si giudica il messaggero, non il messaggio. Se applicassimo questa re - facebook.com Vai su Facebook

