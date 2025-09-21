La Ternana riprende la Torres nella ripresa Primo punto per Claudia Rizzo seduta in tribuna

TORRES 1 TERNANA 1 TORRES (3-4-2-1): Petriccione, Fabriani, Idda, Mercadante, Scheffer (20’ st Zecca), Sala, Masala (20’ st Brentan), Nunziatini (37’ st Di Stefano), Lunghi (37’ st Bonin), Diakitè (24’ st Starita), Musso. (Marano, Giorico, Biagetti, Dumani, Zambataro, Carboni, Stangoni). All. Pazienza TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio, Donati, Meccariello (20’ st Capuano), Maestrelli, Bianay Balcot (29’ st Romeo), Garetto, Vallocchia, Ndrecka, Orellana (29’ st McJannet), Dubickas, Ferrante (29’ st Leonardi). A disp.: Viali, Morlupo, Tripi, Leonardi, Brignola, Valentini, Longoni, Proietti, Biondini Durmush. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Ternana riprende la Torres nella ripresa. Primo punto per Claudia Rizzo seduta in tribuna

