La ‘stretta’ su Pistoia Ovest Primi interventi della Pistoiese | Adesso chiarezza dal Comune

Pistoia, 21 settembre 2025 – Un impianto che guarda al futuro, nella speranza di poter finalmente consegnare ai giovani arancioni (e non solo) una propria casa. Il progetto Pistoia Ovest è ormai da tempo uno dei punti, se non il primo punto, nell’agenda della Pistoiese e del presidente Iorio. Qualche mese fa la società ha fatto un passo importante, ottenendo la gestione della struttura e permettendo alle varie formazioni arancioni di allenarsi e disputare le partite casalinghe. Nel corso dell’estate la Pistoiese si è quindi attivata in prima persona per avviare una riqualificazione di Pistoia Ovest, occupandosi dei primi interventi strutturali: nuova tinteggiatura per gli spogliatoi, manutenzione dei due campi da gioco (uno riservato alle gare ufficiali, l’altro per gli allenamenti) e un murales nuovo di zecca realizzato dall’artista pistoiese Ldb (al secolo, Lorenzo Di Bari). 🔗 Leggi su Lanazione.it

