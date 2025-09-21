La Storia Siamo noi Inaugura il Festival di Fotografia alla Certosa di Capri Bravo Gianfranco Morgano che da 22 anni investe sui Giovani Talenti

Ilgiornaleditalia.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E lo fa da 22 anni. Gianfranco Morgano, erede della più antica famiglia di albergatori, caprese doc, dunque il dono dell’accoglienza e della passione è impresso nel suo dna. L’Italia non è paese per giovani. Napoli ancora meno. Gianfranco, fondatore e presidente di Fondazione Capri, punta su Risorse. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

la storia siamo noi inaugura il festival di fotografia alla certosa di capri bravo gianfranco morgano che da 22 anni investe sui giovani talenti

© Ilgiornaleditalia.it - La Storia Siamo noi. Inaugura il Festival di Fotografia alla Certosa di Capri. Bravo Gianfranco Morgano che da 22 anni investe sui Giovani Talenti.

In questa notizia si parla di: storia - siamo

Europei di Calcio Femminile, Soncin: “Passare il turno e scrivere la storia. Siamo consapevoli delle nostre qualità”

Chiude dopo 43 anni la bottega di Strettoia. “Siamo arrivati al termine di una bellissima storia”

Nazionale femminile, Soncin: «Siamo qui per passare il turno e scrivere la storia, siamo consapevoli delle nostre qualità…»

Capri, in mostra i vincitori del festival fotografico “La storia siamo noi”; Firenze, successo per la passeggiata d'inaugurazione del festival 'Non mollare'; Farinetti inaugura il Festival delle Città del Medioevo: “Il cibo racconta chi siamo”.

storia siamo inaugura festivalCapri, in mostra i vincitori del festival fotografico “La storia siamo noi” - L’inaugurazione della mostra sabato 13 alle 18 nel Chiostro Piccolo della Certosa di San Giacomo ... Secondo napoli.repubblica.it

A Empoli ecco /contè.sto/, festival di storia contemporanea. Mantellassi a Radio Lady: "Ospiti e programma di qualità" - Si avvicina un appuntamento imperdibile, un appuntamento storico verrebbe da dire, per la città di Empoli: ... Da gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Storia Siamo Inaugura Festival