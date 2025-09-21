La storia segreta dell’uomo che comprò Stonehenge e perché lo fece
Wiltshire, 21 settembre 1915: un monumento che da millenni resisteva al tempo fu venduto al miglior offerente. Quel giorno, al Teatro della Città di Salisbury, fu battuto all’asta il terreno su cui sorge Stonehenge, il celebre cerchio megalitico inglese, insieme a più di 12 ettari di campagna circostante. Stonehenge faceva parte della tenuta della famiglia Antrobus fin dai primi anni dell’Ottocento. Nel 1915, in seguito alla morte di Sir Edmund Antrobus e all’assenza di un erede diretto, l’intera proprietà di Amesbury Abbey – inclusa l’area di Stonehenge – fu suddivisa in lotti e messa all’asta. 🔗 Leggi su Cultweb.it
