La seconda puntata di Le Iene trasmessa domenica 21 settembre su Italia 1 ha offerto un approfondimento su diversi temi di rilevanza sociale, investigativa e umana. La serata, condotta da Veronica Gentili, supportata da Max Angioni, ha presentato servizi che hanno coinvolto storie di grande impatto e attualità. Di seguito vengono analizzati i principali contenuti e le tematiche affrontate durante l’episodio. le storie più toccanti della puntata: il caso di paolo mendico. la vicenda del ragazzo deceduto a causa del bullismo. Roberta Rei ha realizzato un servizio dedicato alla tragica storia di Paolo Mendico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La storia del piccolo Paolo, suicida a 14 anni raccontata da Le Iene

Il fratello di Paolo, suicida a 14 anni: “Questo è un paese di bulli e la vicepreside sapeva tutto”; Chi era Paolo Mendico, ragazzino suicida a 15 anni perché bullizzato e ignorato dalla scuola nel silenzio delle istituzioni. Nino D’Angelo: “Scusami”; Paolo morto suicida a 14 anni, il papà: Lo bullizzavano anche le maestre.

14enne morto suicida a Latina, la famiglia del piccolo Paolo denuncia il bullismo ignorato - 14enne morto suicida a Latina, la famiglia denuncia bullismo e chiede giustizia: «Era perseguitato». Riporta mam-e.it

Paolo Mendico, perché si è suicidato a 14 anni? La triste storia dello studente di Latina - Una tragedia che scuote famiglie e comunità, tra dolore e denuncia silenziosa ... Lo riporta tag24.it