La storia da Fiuggi a Lima in Perù | il percosso di crescita dello chef Matteo Fiorini

Frosinonetoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia di Matteo arriva dal nord della provincia di Frosinone fino al sud America. Una storia fatta di passione per la cucina e che grazie a questa attività ha portato un giovane ciociaro ad affermarsi in diverse zone dell'Europa e poi del mondo dopo un percosso di perfezionamento fatto nella. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: storia - fiuggi

Cerca Video su questo argomento: Storia Fiuggi Lima Per249