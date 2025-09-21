La stella tedesca che incantò San Siro | Hansi Müller
Inter, Evaristo Beccalossi: Ruggeri si allenò con noi, e su Hansi Muller. Hansi Müller è una figura iconica del calcio anni ’80, ricordato soprattutto per il suo periodo all’Inter. Nato a Stoccarda nel 1957, si distinse fin da giovane come un fantasista elegante e tecnico, dotato di un “piede fatato” L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: stella - tedesca
La festa della birra torna a Rocca Imperiale il 19 e 20 settembre con il Federico II BEER Festival! Due serate di musica live, birra artigianale del nostro territorio e tedesca, street food, intrattenimento e tanto divertimento, pensate per tutta la famiglia. Progra - facebook.com Vai su Facebook
Osservato speciale in Inter-Stella Rossa: blitz Juve a San Siro - Scout della Juventus a San Siro: tutti i dettagli Inter sul velluto nel secondo impegno di Champions League contro la Stella ... Lo riporta calciomercato.it
Tir incastrati a Stella San Martino, è l'ennesimo episodio - Un camion ha sbagliato strada, finendo incastrato nella frazione di San Martino a Stella, sulle alture di Savona. Riporta rainews.it