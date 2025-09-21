Inter, Evaristo Beccalossi: Ruggeri si allenò con noi, e su Hansi Muller. Hansi Müller è una figura iconica del calcio anni ’80, ricordato soprattutto per il suo periodo all’Inter. Nato a Stoccarda nel 1957, si distinse fin da giovane come un fantasista elegante e tecnico, dotato di un “piede fatato” L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - La stella tedesca che incantò San Siro: Hansi Müller