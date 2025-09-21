La Stampa di Elkann riporta Tudor alla realtà | nessun errore arbitrale può negare il passo indietro
Tudor ha fatto il suo show nel post-partita di Verona-Juventus 1-1 partita in cui i bianconeri hanno seriamente rischiato di perdere dopo essere passati in vantaggio. La squadra di Zanetti aveva pure segnato ma la rete è stata poi annullata per fuorigioco. Poi, ai microfoni di Dazn, l’allenatore ha contestato l’arbitraggio. Secondo lui, il rigore non c’era (in realtà con le regole di oggi il rigore c’è) e lamenta la mancata espulsione di Orban per una gomitata a Gatti. La Stampa, con Antonio Barillà, scrive: Brucia il pareggio, delude la prestazione, stizziscono le scelte della Lega e le decisioni dell’arbitro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: stampa - elkann
La Stampa di Elkann riporta Tudor alla realtà: nessun errore arbitrale può negare il passo indietro Gli abbagli arbitrali sono nitidi, ma insufficienti per costruire alibi e onestà impone di inchiodare la squadra a chiare responsabilità. https://www.ilnapolista.it/2025 - facebook.com Vai su Facebook
Ciao Luca, io ho scritto tutto quello che mi pareva per 25 anni a Repubblica con De Benedetti e poi al Fatto. Ma proprio tutto. Ora a Rep e Stampa le notizie su Elkann sono trattate come leggi. Prima di parlare di segretari di partito converrebbe riflettere sul Co - X Vai su X
La Stampa di Elkann riporta Tudor alla realtà: nessun errore arbitrale può negare il passo indietro.
La Stampa di Elkann riporta Tudor alla realtà: nessun errore arbitrale può negare il passo indietro - Lo show di Tudor contro gli arbitri non abbaglia La Stampa di Elkann che critica la Juventus per il pareggio di Verona ... Segnala ilnapolista.it