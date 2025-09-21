La Stampa di Elkann riporta Tudor alla realtà | nessun errore arbitrale può negare il passo indietro

Tudor ha fatto il suo show nel post-partita di Verona-Juventus 1-1 partita in cui i bianconeri hanno seriamente rischiato di perdere dopo essere passati in vantaggio. La squadra di Zanetti aveva pure segnato ma la rete è stata poi annullata per fuorigioco. Poi, ai microfoni di Dazn, l’allenatore ha contestato l’arbitraggio. Secondo lui, il rigore non c’era (in realtà con le regole di oggi il rigore c’è) e lamenta la mancata espulsione di Orban per una gomitata a Gatti. La Stampa, con Antonio Barillà, scrive: Brucia il pareggio, delude la prestazione, stizziscono le scelte della Lega e le decisioni dell’arbitro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

