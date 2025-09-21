Ormai da molti mesi le persone che arrivano alla stazione Centrale di Milano e vanno a prendere il taxi in coda sotto le apposite tettoie vengono accolte da uno striscione, affisso evidentemente dai tassisti, che recita: «Oggi in Italia si vendono più giornalisti che giornali». Un simpatico benvenuto che rende bene l’idea di questa categoria, i tassisti italiani, casta intoccabile e molto protetta, alla fine, da tutti i governi. Lo striscione dei tassisti contro i giornalisti fuori dalla stazione Centrale di Milano. A Parigi berline nere, elettriche, eleganti e profumate. Basta fare paragoni con altre realtà straniere per rendersi conto che i confronti sono impietosi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La solita casta dei tassisti italiani e il confronto impietoso con Parigi