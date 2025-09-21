La sinistra confonde verità e potere

L'arte di governare è il problema di fondo della politica. Mussolini riteneva che governare gli italiani fosse inutile. Infatti, instaurò una dittatura. Montanelli amava ripetere che l'Italia si governa dal centro ossia arginando le estreme, a destra e a sinistra, e assicurando sicurezza statale e libertà civile che sono le due fondamentali esigenze umane senza le quale non c'è democrazia (liberale, va da sé). Purtroppo, la sinistra italiana è più vicina a Mussolini, che dopotutto era un socialista rivoluzionario, di quanto non sia prossima a Montanelli che quando parlava di Centro pensava soprattutto a De Gasperi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

