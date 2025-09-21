La sfida degli Ironman | Nel mondo la tappa più partecipata Una folla per assistere

È lo sloveno Tine Lavrencic a vincere Ironman Italy Emilia-Romagna 2025 con un tempo di 8 ore, 14 minuti e 15 secondi. Medaglia d’argento per il tedesco Jan Erik Künne con un tempo di 8 ore e 18 minuti spaccati, mentre il terzo posto è stato assegnato all’ucraino Julian Demianov con un tempo di 8 ore, 21 minuti e 20 secondi. La bella notizia è che al quarto posto è arrivato l’italiano Paolo Dalle Fratte, con 8 ore, 23 minuti e 3 secondi. Gli organizzatori di Ironman Italy Emilia-Romagna lo confermano: la tappa di Cervia, nata nel 2017, è la più partecipata al mondo e vanta uno spettacolo unico, reso magico da un’alba che non delude mai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La sfida degli Ironman: "Nel mondo la tappa più partecipata". Una folla per assistere

In questa notizia si parla di: sfida - ironman

A Forlimpopoli grande festa per l'Ironman. E farà il tifo per il suo Andrea: "La mia sfida impossibile è diventata realtà"

Cervia si prepara a vivere quattro giorni di sport, fatica e adrenalina con Ironman Italy Emilia Romagna! Dal 18 al 21 Settembre, migliaia di triatleti da tutto il mondo invaderanno la nostra città per una sfida mozzafiato tra nuoto, bici e corsa. Tra ev - facebook.com Vai su Facebook

La sfida degli Ironman: Nel mondo la tappa più partecipata. Una folla per assistere; Ignazio Moser e la sfida Ironman a Cervia. E poi divento papà, non vedo l'ora; È il triathlon più duro del mondo: in Italia è andata in scena una prova estenuante ad alta quota.

Ignazio Moser e la sfida Ironman a Cervia. "E poi divento papà, non vedo l'ora" - 3: teme il nuoto, nella corsa ha un gran bel passo nonostante il peso dei suoi muscoli. Come scrive msn.com

IRONMAN a Cervia: nel weekend in arrivo oltre 6mila atleti da 80 paesi - Accanto all’impatto turistico e sociale, IRONMAN Italy Emilia- Da ravenna24ore.it