La sfida degli influencer dem americani e la vera differenza col populismo di Charlie Kirk
Nella comunicazione politica americana contemporanea c’è un contrasto evidente tra gli influencer democratici, che puntano a spiegare e a educare, e i populisti conservatori, che preferiscono dividere e infiammare. Basta scorrere i canali social di figure come Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), del podcast Pod Save America (creato da Jon Favreau, Jon Lovett, Tommy Vietor e Dan Pfeiffer, ex collaboratori di Barack Obama ) o quelli del deputato progressista texano James Talarico, per accorgersi di quanto il loro stile sia diverso da quello di Charlie Kirk e dei suoi epigoni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Talarico (@jamestalarico) A sinistra si critica l’avversario, ma senza fomentare divisioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
