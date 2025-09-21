La settimana più difficile di Netanyahu

Ilgiornale.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimana complicata a Sparta, pardon, in Israele, da dove Netanyahu parte la prossima settimana con due scopi opposti: parlare venerdì a New York per rispondere alle bordate dell'Onu che si riunisce all'insegna dello Stato palestinese, e poi essere lunedì per la quarta volta ospite di Trump alla White House a Washington. Due tappe, due mondi. Si conclude, lunedì sera, l'anno ebraico 5785, più di centomila riserve sono tornate nell'esercito, nello scontro terribile i soldati perdono la vita quando i terroristi saltano fuori dalle gallerie, la guerra deve separare più di diecimila terroristi dalla gente, che si cerca di spostare in strutture umanitarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la settimana pi249 difficile di netanyahu

© Ilgiornale.it - La settimana più difficile di Netanyahu

In questa notizia si parla di: settimana - difficile

Big Brother 27 settimana 10: la difficile scelta del HOH con spoiler

settimana pi249 difficile netanyahuLa settimana più difficile di Netanyahu - Si conclude, lunedì sera, l'anno ebraico 5785, più di centomila riserve sono tornate nell'esercito, nello scontro terribile i soldati perdono la vita quando i terroristi saltano fuori dalle gallerie, ... Riporta msn.com

Guerra a Gaza, Netanyahu deciderà in settimana: «L'Idf si adeguerà alle scelte» - Martedì pomeriggio una breve nota dell’ufficio del premier Benyamin Netanyahu ha sintetizzato l’esito della riunione ristretta convocata per discutere i piani sulla prosecuzione dell’offensiva ... Secondo unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Settimana Pi249 Difficile Netanyahu