La serie in onda stasera su Rai 1 è un dramedy dalle tinte gialle che racconta l' amicizia e il riscatto di due 60enni che si rimettono in gioco sentimentalmente
M illa e Evelina sono due amiche dai tempi dell’università. È da anni però che non si frequentano. La morte della loro cara amica Adriana le farà rincontrare. È l’incipit della serie Balene – Amiche per sempre, in onda stasera alle 21.30 su Rai 1. Le due donne, interpretate da Carla Signoris e Veronica Pivetti, si trovano a indagare sulla morte sospetta di Adriana, e soprattutto a risolvere delle faccende personali. Milla scopre che il marito Walter, dopo 35 anni di matrimonio, la tradisce, mentre Evelina dovrà vedersela con il nuovo presidente dell’Accademia di Belle Arti dove insegna. Proprio non lo sopporta, ma dopo un ballo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: serie - onda
Forbidden Fruit, in arrivo in tv una nuova serie turca: quando e dove va in onda
Migliori serie poliziesche attualmente in onda con ranking esclusivo
Oggi va in onda l'ultima puntata: è anche l'ultima sfida per i sei naufraghi finalisti del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili. A stabilire chi vincerà sarà una serie di televoti flash
La prima puntata della serie Tv interamente girata nelle Marche andrà in onda domani sera, domenica 21 settembre, in prima serata su Rai 1 - facebook.com Vai su Facebook
Balene - Amiche per sempre, stasera in tv la prima puntata della serie: le anticipazioni; Balene - Amiche per sempre, trama e cast della serie da stasera in tv; Balene - Amiche per sempre: anticipazioni, quante puntate sono e quando finisce.
Balene - Amiche per sempre, trama e cast della serie da stasera in tv - Protagoniste della serie, che conta otto episodi suddivisi in quattro ... Scrive tg24.sky.it
Balene Amiche per Sempre: da stasera in prima visione tv su Rai 1 - Va in onda oggi, in prima visione tv e in prima serata su Rai 1, la serie Balene Amiche per Sempre, con protagoniste Veronica Pivetti e Carla Signoris. Segnala gazzetta.it