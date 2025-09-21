La serie in onda stasera su Rai 1 è un dramedy dalle tinte gialle che racconta l' amicizia e il riscatto di due 60enni che si rimettono in gioco sentimentalmente

M illa e Evelina sono due amiche dai tempi dell’università. È da anni però che non si frequentano. La morte della loro cara amica Adriana le farà rincontrare. È l’incipit della serie Balene – Amiche per sempre, in onda stasera alle 21.30 su Rai 1. Le due donne, interpretate da Carla Signoris e Veronica Pivetti, si trovano a indagare sulla morte sospetta di Adriana, e soprattutto a risolvere delle faccende personali. Milla scopre che il marito Walter, dopo 35 anni di matrimonio, la tradisce, mentre Evelina dovrà vedersela con il nuovo presidente dell’Accademia di Belle Arti dove insegna. Proprio non lo sopporta, ma dopo un ballo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

