La segretaria Schlein con Ricci per inaugurare la sede del Pd
Centinaia di persone ieri mattina hanno applaudito a Pergola Elly Schlein e Matteo Ricci, arrivati nella città dei Bronzi dorati per l’inaugurazione ufficiale della nuova sede pergolese del Pd, allestita nel centralissimo corso Matteotti, a poche decine di metri dal palazzo municipale. Un appuntamento che ha visto la partecipazione degli attivisti di numerosi circoli del Partito Democratico del comprensorio e di cittadini, che hanno seguito con interesse e scandendoli con numerosi applausi gli interventi della segretaria nazionale Dem e dell’aspirante governatore del centrosinistra. Ad accogliere i due ospiti, accompagnati dai candidati consiglieri del Pd Vitri, Morani, Cecarini e Picini e la candidata di Avs Sabrina Santelli, sono intervenuti, accanto a tanti cittadini, la segretaria locale del Pd Anna Greco e i membri dello stesso partito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
